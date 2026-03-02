إعلان

العراق: مدينة أربيل استُهدفت اليوم بـ70 صاروخا ومسيرة

كتب : محمود الطوخي

09:39 م 02/03/2026

وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين

كتب- محمود الطوخي
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاثنين، إن ما يزيد عن 70 صاروخا ومسيرة استهدف مدينة أربيل اليوم، مؤكدا أن الهجمات أصابت المدينة بشكل مباشر.

وأوضح حسين، أن الهجمات لم تقتصر على شمال البلاد فحسب، بل شملت اعتداءات إضافية طالت مناطق متفرقة في جنوب وغرب البلاد، مما أدى لرفع حالة التأهب في المؤسسات الصحية والأمنية.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، أشار حسين إلى أن العراق أصبح ضحية لهذه الحرب، موضحا أن الدولة تعرضت لهجوم من قبل أطراف مختلفة متورطة في الصراع الدائر حاليا في المنطقة.

وجدد وزير الخارجية، تأكيده على رفض تحويل الأراضي العراقية لساحة تصفية حسابات.

قرارات السوداني عقب استهداف مدينة أربيل

في أعقاب ذلك، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأجهزة الأمنية في البلاد بضرورة التصدي لأي عمل يضر بالأمن والاستقرار الوطني.
وتأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة بعد إعلان قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران، مساء الأحد، مقتل 4 من عناصرها بغارات أمريكية إسرائيلية استهدفت أحد مقراتها في شرق العراق، مما زاد من تعقيدات المشهد الأمني بعد واقعة استهداف مدينة أربيل الأخيرة.

