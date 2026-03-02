قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الموجة الكبرى" من الهجمات على إيران في الصراع الحالي لم تأتِ بعد.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية مساء الإثنين، "لم نبدأ حتى بضرب إيران بقوة"، مضيفاً "الموجة الكبرى لم تحدث بعد. الضربة الكبرى قادمة قريبا".

وذكر ترامب في مقابلة هاتفية استغرقت تسع دقائق مع شبكة سي إن إن صباح اليوم الإثنين أن الجيش الأمريكي "يسحق" إيران.

وحول المدة التي قد تستغرقها الحرب، قال ترامب "لا أريد أن أراها تستمر لفترة طويلة جدا. أعتقد أنها ستستغرق أربعة أسابيع، ونحن الآن نتقدم قليلاً عن الجدول الزمني المحدد".

وزعم ترامب أنه من غير الواضح من يقود البلاد الآن، حيث قال "هم لا يعرفون حتى من يقودهم الآن".

وقال الرئيس الأمريكي إن المفاجأة الأكبر كانت هجمات إيران على دول عربية في المنطقة البحرين والأردن والكويت وقطر والإمارات.

وقال ترامب "لقد فوجئنا. قلنا لهم نحن نتولى الأمر، والآن هم يريدون القتال. وهم يقاتلون بضراوة. كان من المفترض أن يكون انخراطهم ضئيلاً للغاية، والآن هم يصرون على المشاركة".