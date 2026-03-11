إعلان

أمريكا تعلن تدمير 16 سفينة زرع ألغام إيرانية قرب مضيق هرمز

كتب : مصطفى الشاعر

12:58 ص 11/03/2026

مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، عن تنفيذ ضربة عسكرية استهدفت عددا من السفن البحرية الإيرانية، مؤكدة تدمير 16 سفينة مخصصة لزراعة الألغام بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأوضح البيان العسكري، اليوم الأربعاء، أن العملية تمت في العاشر من مارس الجاري، لقطع الطريق أمام أي محاولات لتهديد الملاحة الدولية.

تحذير "ناري" من ترامب

في تصريحات تزامنت مع الضربة، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش استهدف ودمر بالكامل 10 سفن زرع ألغام "غير نشطة"، موجها إنذارا شديد اللهجة بضرورة إزالة أي ألغام زرعتها إيران في المضيق "فورا".

وقال ترامب، أمس الثلاثاء، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "إذا كانت إيران قد زرعت ألغاما، فنحن نطالب بإزالتها الآن.. وإلا ستواجه عواقب عسكرية غير مسبوقة".

تقنيات "مكافحة التهريب" ضد طهران

أكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تستخدم حاليا نفس التقنيات المتطورة المستخدمة ضد "مهربي المخدرات" للقضاء نهائيا على أي قارب أو سفينة تحاول العبث بأمن مضيق هرمز.

واختتم ترامب وعيده قائلا: "إذا أزالوا ما قد زُرع، فستكون خطوة في الاتجاه الصحيح، أما في حال الرفض، فإن الرد سيكون بقوة لم تشهدها طهران من قبل".

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

القيادة المركزية الأمريكية البحرية الإيرانية مضيق هرمز الحرب في إيران إيران وأمريكا هجمات على الخليج

