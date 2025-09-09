هل شرب شاي الماتشا يسبب تساقط الشعر؟- مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

شاي الماتشا من المشروبات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقه المميز، واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة، لكن هل تعلم كيف يؤثر استهلاكه على صحة الشعر؟

أوضح روب هوبسون، خبير التغذية البريطاني، أن الماتشا لا يسبب تساقط الشعر بشكل مباشر.

وتابع أن مصدر القلق يكمن في مركبات التانينات الموجودة في الشاي والمكسرات، والتي تعيق امتصاص الحديد النباتي عند استهلاكها بكميات كبيرة، وفقا لموقع "ميرور".

وأضاف أن الأشخاص الأكثر عرضة لتأثر امتصاص الحديد هم النباتيون، والنساء الحوامل، أو في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.

ونصح بتناول الماتشا بعيدا عن وجبات الحديد مع تعزيز النظام الغذائي بأطعمة غنية بفيتامين C لتحسين الامتصاص.

فوائد شاي الماتشا

الماتشا مشروب مفيد عند تناوله باعتدال، فهو يحتوي على مركبات البوليفينول، أبرزها EGCG، المعروفة بقدرتها على:

تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تقليل الالتهابات.

تحسين التمثيل الغذائي.

دعم صحة بصيلات الشعر وحمايتها من التلف التأكسدي.

تساقط مؤقت وليس دائم

ن جانبهم، يشير اختصاصيو الشعر إلى أن ما قد يحدث لدى بعض الأشخاص هو تساقط شعر مؤقت ناتج عن ضعف في امتصاص الحديد، وليس تساقطا دائما أو تضررا في بصيلات الشعر.

ويؤكدون أن الشعر يعود للنمو بشكل طبيعي فور معالجة السبب الأساسي.

مخاطر الإفراط في استهلاك شاي الماتشا

يحذر الخبراء من الإفراط في شرب الماتشا، الذي يسبب الأرق واضطرابات النوم بسبب الكافيين، إضافة إلى مشكلات هضمية أو عصبية مثل التوتر والارتجاف، وخطر تكون حصوات الكلى نتيجة محتواه من الأوكسالات، وإن كان ذلك نادرا.

نصائح للحفاظ على صحة الشعر:

تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية.

تجنب التسريحات المشدودة.

استخدام ربطات شعر حريرية أو قطنية ناعمة.

تجنب المبالغة في التمشيط.

اعتماد شامبوهات وبلسم ملطف للحفاظ على صحة الخصلات.

