مفيدة للبصر.. مادة نباتية قد تحارب السرطان

كتب - سيد متولي

أكد علماء من جامعة شيكاجو أن الزياكسانثين، وهي مادة نباتية معروفة بفوائدها للبصر، قد تعزز مناعة الجسم في مكافحة السرطان.

وكشف الباحثون أن الزياكسانثين ينشط خلايا CD8+ التائية المسؤولة عن تدمير الخلايا السرطانية، حيث يعزز عمل مستقبلاتها ويزيد من إنتاج السيتوكينات، بحسب Naukatv.ru.

وفي التجارب التي أُجريت على الفئران، أبطأت مكملات الزياكسانثين نمو الأورام، كما أن معالجة خلايا تائية بشرية بهذه المادة حسنت قدرتها على مكافحة سرطان الجلد (الميلانوما)، والورم النقوي المتعدد، والورم الأرومي الدبقي (الجيوبلاستوما).

ويوجد الزياكسانثين في الفواكه والخضروات مثل الخوخ، والمانجو، والمشمش، والسبانخ، والبروكلي، والجزر، والأفوكادو.

وعلى الرغم من أن البحث لا يزال في مراحله الأولى ويتطلب تأكيدا سريريا، إلا أن النتائج تفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاج المناعي للسرطان باستخدام مكونات غذائية بسيطة.