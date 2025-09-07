ماذا يحدث لجسمك عند شرب الحليب قبل النوم؟.. مفاجأة

كتب – سيد متولي

الحليب مشروب شائع يستمتع به الناس في جميع أنحاء العالم، وهو مصدر غني بالعناصر الغذائية المهمة كالبروتين والكالسيوم والفيتامينات التي تساعد على الحفاظ على صحة الجسم، ويستمتع به الكثيرون قبل النوم.

وبحسب timesofindia، يحتوي الحليب على التربتوفان والكالسيوم، المعروفين بتأثيرهما على الاسترخاء ودورة النوم، كما أن طبيعته الدافئة والمهدئة تجعله خيارًا مريحًا قبل النوم للكثيرين، لكن هل شرب الحليب قبل النوم يُحسّن النوم بالفعل؟ يعتقد البعض أنه يُحسّن النوم، بينما يتساءل آخرون إن كان يُسبب مشكلات.

ماذا يحدث عندما تشرب الحليب قبل النوم؟

يعد الحليب مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين والكالسيوم والفيتامينات مثل فيتامين ب12 وفيتامين د، وعند تناوله قبل النوم، يمكن أن تؤثر هذه المكونات على جسمك ودماغك بطرق قد تعزز الاسترخاء والتعافي.

يحتوي الحليب على مركبات تساعد على النوم

من أسباب ارتباط الحليب غالبًا بنوم أفضل محتواه من حمض التربتوفان الأميني، التربتوفان مادة أولية للسيروتونين، وهو ناقل عصبي يؤثر على المزاج والاسترخاء، والميلاتونين، وهو الهرمون الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ، قد يساعد شرب الحليب على زيادة إنتاج الميلاتونين، ما يجعل النوم أسهل.

يساعد الكالسيوم على تنظيم الميلاتونين

يلعب الكالسيوم، الموجود بكثرة في الحليب، دورًا حيويًا في قدرة الجسم على إنتاج الميلاتونين واستخدامه بفعالية، يدعم هذا المعدن الدماغ في تحويل التربتوفان إلى ميلاتونين، ما قد يُحسّن جودة نومك.

فوائد شرب الحليب قبل النوم

يعزز الاسترخاء وجودة النوم: يساعد وجود التربتوفان والكالسيوم في الحليب على الاسترخاء وتحسين جودة نومك، أفاد الكثيرون أنهم يشعرون بالهدوء وينامون أسرع بعد تناول كوب دافئ من الحليب.

يدعم إصلاح العضلات واستعادتها: يُعدّ الحليب مصدرًا جيدًا لبروتين الكازين، الذي يُهضم ببطء ويُوفّر إطلاقًا ثابتًا للأحماض الأمينية طوال الليل، هذا الامتصاص البطيء للبروتين يُساعد على إصلاح العضلات ونموها، ما يجعله مفيدًا للرياضيين أو أي شخص يمارس الرياضة بانتظام.

يوفر العناصر الغذائية الأساسية: بالإضافة إلى البروتين والكالسيوم، يوفر الحليب فيتامين ب12 والفوسفور والمغنيسيوم، والتي تساهم جميعها في الصحة العامة والوظائف الجسدية، بما في ذلك وظيفة الأعصاب وقوة العظام.

الأضرار المحتملة لشرب الحليب قبل النوم

عدم تحمل اللاكتوز ومشاكل الجهاز الهضمي: بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية اللاكتوز، فإن تناول الحليب قبل النوم يمكن أن يسبب الانتفاخ أو الغازات أو الإسهال، ما قد يعطل النوم بدلاً من تعزيزه.

تناول سعرات حرارية عالية قبل النوم: يحتوي الحليب على سعرات حرارية، وشربه قبل النوم مباشرةً قد يزيد من استهلاكك اليومي من السعرات الحرارية، من المهم لمن يحاولون إنقاص وزنهم أو التحكم في استهلاكهم للسعرات الحرارية أن يأخذوا هذا في الاعتبار.

إنتاج المخاط المحتمل: يعتقد بعض الناس أن الحليب يزيد من إنتاج المخاط، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى الأفراد المصابين بالربو أو مشاكل الجهاز التنفسي، على الرغم من أن الأدلة العلمية على هذا محدودة.