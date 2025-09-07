هل الماء بالليمون يساعد على إنقاص الوزن؟

كتبت- أسماء مرسي:

أوضحت البروفيسورة تاتيانا ستروكوفا، رئيسة قسم أمراض الجهاز الهضمي والتغذية الروسية، أن شرب الماء بالليمون لا يؤدي إلى فقدان الوزن ما لم يكن النظام الغذائي ونمط الحياة صحيين ومنتظمين.

وتابعت أن فقدان الوزن يعتمد على التغذية المتوازنة، والعمر، الجنس، والنشاط البدني. لذلك، فإن الاعتماد على منتج واحد، مثل الليمون لن يكون فعالًا دون تعديل النظام الغذائي وتقليل الوجبات الخفيفة. وشددت على أهمية استشارة أخصائي تغذية لوضع خطة مناسبة، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

تحذير لمرضى المعدة

حذّرت البروفيسورة من أن تناول مشروبات الليمون بانتظام قد يكون مضرا لمن يعانون من فرط الحموضة أو ارتجاع المريء، حيث يمكن أن يزيد من أعراض مثل حرقة المعدة أو تهيج الجهاز الهضمي.

فيتامين C

رغم أن الليمون غني بفيتامين C وله فوائد مضادة للالتهابات، إلا أن الإفراط في تناوله، خاصة لدى من يعانون من أمراض الجهاز الهضمي أو مشاكل في الكلى، يسبب آثار جانبية مثل تكون الحصى أو زيادة حموضة المعدة.