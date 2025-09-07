6 هوايات تعزز صحة الدماغ- تعرف عليها

كتبت- أسماء مرسي:

مع التقدم في العمر، تبدأ الوظائف الإدراكية بالانخفاض تدريجيا، لكن ممارسة بعض الهوايات الذهنية والجسدية يمكن أن تُبطئ هذا التراجع بشكل ملحوظ.

فيما يلي، قائمة بأبرز الهوايات المفيدة للعقل والتي يُنصح بها لتحفيز الذاكرة وتحسين المزاج، وفقا لموقع "Good Housekeeping".

التمارين الهوائية

نشاط بسيط كالمشي السريع أو الطويل يُحسن الوظائف الإدراكية، خاصة لمن هم فوق سن الخمسين، بغض النظر عن حالتهم العقلية.

الاستماع أو العزف على الموسيقى

الموسيقى، سواء استماعا أو أداء تُحفز عدة مناطق في الدماغ، ما يساعد على الحفاظ على نشاطه وحيويته.

زراعة النباتات

زراعة النباتات تُعزز الذاكرة بزيادة عوامل نمو الأعصاب في الدماغ، وتُشعر الشخص بالإنجاز والاسترخاء.

الفنون والرسم

ممارسة الرسم أو التلوين تُنشط مناطق التفكير وحل المشكلات في الدماغ، كما تمنح شعورا بالاسترخاء والإبداع.

التطريز والحياكة

الكروشيه، الحياكة، وصناعة الدانتيل تدعم الصحة النفسية، وتدعم الشعور بالإنجاز، وتُشجع على التواصل الاجتماعي.

القراءة المنتظمة

القراءة المتكررة تُبقي مراكز اللغة نشطة، وتقلل من التراجع الإدراكي مع التقدم في العمر، خاصة عند كبار السن.