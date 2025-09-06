إعلان

احرص عليه.. مشروب سحري لصحة القلب والدماغ

08:00 ص السبت 06 سبتمبر 2025

عصير البنجر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

عصير البنجر الأحمرهو أكثر من مشروب صحي له فوائد كثيرة تعزز من صحة الجسم بطرق متنوعة وفعالة.

فوائد عصير البنجر وفق "EatingWell".

يقلص ضغط الدم ويُنعش القلب

بفضل محتواه العالي من النترات، يُحوَّل عصير البنجر لدى الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مادة تساعد على توسيع الأوعية الدمويّة وتنظيم ضغط الدم.

أظهرت الدراسات خفضًا ملموسًا في الضغط الانقباضي بواقع من 3.5 إلى 12 ملم زئبق لدى من يعانون من ارتفاعه، خصوصًا كبار السن.

يعزز الأداء البدني ويطور القدرة على التحمل

يحفز عصير البنجر الجسم على استخدام الأكسجين بكفاءة أعلى أثناء التمرين، مما يقلل الشعور بالإجهاد ويطيل وقت التحمل.

يدعم صحة الدماغ والذاكرة

يساعد عصير البنجر على زيادة تدفق الدم المؤكسج إلى الدماغ، ما يُنعش الذاكرة ويُحسن الأداء المعرفي، خاصة في المناطق المسؤولة عن التفكير والتنظيم.

عصير البنجر البنجر فوائد البنجر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

. اللواء وليد السيسي يكشف أخطر عملية مكافحة مخدرات: انقلبت بنا السيارة 3 مرات
عاجل - الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025