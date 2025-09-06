احرص عليه.. مشروب سحري لصحة القلب والدماغ

عصير البنجر الأحمرهو أكثر من مشروب صحي له فوائد كثيرة تعزز من صحة الجسم بطرق متنوعة وفعالة.

فوائد عصير البنجر وفق "EatingWell".

يقلص ضغط الدم ويُنعش القلب

بفضل محتواه العالي من النترات، يُحوَّل عصير البنجر لدى الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مادة تساعد على توسيع الأوعية الدمويّة وتنظيم ضغط الدم.

أظهرت الدراسات خفضًا ملموسًا في الضغط الانقباضي بواقع من 3.5 إلى 12 ملم زئبق لدى من يعانون من ارتفاعه، خصوصًا كبار السن.

يعزز الأداء البدني ويطور القدرة على التحمل

يحفز عصير البنجر الجسم على استخدام الأكسجين بكفاءة أعلى أثناء التمرين، مما يقلل الشعور بالإجهاد ويطيل وقت التحمل.

يدعم صحة الدماغ والذاكرة

يساعد عصير البنجر على زيادة تدفق الدم المؤكسج إلى الدماغ، ما يُنعش الذاكرة ويُحسن الأداء المعرفي، خاصة في المناطق المسؤولة عن التفكير والتنظيم.