نصائح ذهبية لحساب السعرات الحرارية وفقدان الوزن

كشفت الدكتورة جالينا ليونوفا خبيرة التغذية الروسية عن كيفية حساب السعرات الحرارية في النظام الغذائي بشكل صحيح.

وأوضحت أن الوزن الزائد قد يظهر لأسباب مختلفة، لكن السبب الأكثر شيوعا هو زيادة السعرات الحرارية المستهلكة مقارنة بما يحتاجه الجسم.

ومع التقدم في السن، يقل معدل الأيض ومستوى النشاط البدني، وإذا لم يتم تعديل السعرات الحرارية، قد يزداد الوزن بسرعة.

وتضيف: "كثير من الأشخاص يقللون من أهمية السعرات الحرارية المخفية في الأطعمة المصنعة والصلصات الجاهزة، فحتى الحصة الصغيرة قد تحتوي على كمية كبيرة من السعرات، وفقا لـ "runews24".

ولتحديد السعرات اليومية التي يحتاجها الجسم، يمكن استخدام عدة طرق:

ويوجد طريقة قديمة لكنها مجربة لحساب معدل الأيض الأساسي، وبالتالي تحديد احتياجات السعرات الحرارية اليومية.

الآلات الحاسبة الإلكترونية: توفر الموارد الرقمية الحديثة طريقة سريعة لحساب السعرات المطلوبة.

وتشير ليونوفا إلى أن تقليل السعرات الحرارية بشكل متوازن استراتيجية آمنة وفعالة لفقدان الوزن، وتعد أفضل وأقل خطورة من الصيام الطويل، الذي غالبا ما يؤدي إلى انتكاسات ومشكلات صحية. وتؤكد: "يجب ألا يكون التحكم بالسعرات مصحوبا بالجوع، بل ينبغي إيجاد توازن يسمح بفقدان الوزن مع الشعور بالشبع والرضا."

كما تؤكد الخبيرة أن الميل إلى زيادة الوزن يمكن أن يكون وراثيا، لكن اختيار السعرات المناسبة، واتباع نظام غذائي متوازن مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، وممارسة الرياضة، جميعها عوامل تقلل من تأثير الجينات. وتقول: "ليست الجينات حكما بالإعدام، فالنظام الغذائي المتوازن ونمط الحياة النشط يحسنان الصحة والرفاهية."

وتضيف ليونوفا أن إعادة الوزن إلى المستوى الطبيعي تتطلب نهجا شخصيا لكل فرد، لكن حساب السعرات بدقة وفق الاحتياجات الفردية يسهل العملية. كما يجب الانتباه ليس فقط لكمية السعرات، بل أيضا لجودة ونوعية الأطعمة.

وإذا كان الشخص يسعى لتخفيض وزنه وتحسين صحته، فعليه البدء باتباع نظام غذائي متوازن يأخذ السعرات بعين الاعتبار، مع التركيز على اختيار الأطعمة الصحية وممارسة النشاط البدني المنتظم.