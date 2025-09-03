لن تتوقع.. فوائد مذهلة لعصير العنب تعرف عليها من أول رشفة

عصير العنب، المشروب البنفسجي المليء بالطاقة والمذاق، ليس مجرد شراب منعش فحسب، بل هو كنز من العناصر الغذائية القوية.

يحتوي على الفيتامينات المهمة والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم بطرق متعددة.

نعرض فيما يلي الفوائد الصحية لعصير العنب وفق ما جاء في "Healthline".

تعزيز صحة القلب

يحتوي عصير العنب على مضادات الأكسدة مثل الريسفيراترول والفلافونويدات التي تساعد في تحسين الدورة الدموية، خفض الكوليسترول الضار (LDL)، وخفض ضغط الدم، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

تقوية جهاز المناعة

بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، يعزز عصير العنب عمل خلايا المناعة ويقلل من تكرار الأمراض التنفسية كالبرد والإنفلونزا.

دعم الهضم وصحة الأمعاء

تشير الدراسات إلى أن مركبات العنب تعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسّن صحة الجهاز الهضمي عامةً.

تحسين الوظائف الدماغية والذاكرة

مضادات الأكسدة في العصير تحمي الخلايا العصبية من التلف وتُحسّن التركيز والذاكرة، مما يدعم الأداء المعرفي مع التقدم في العمر.

تعزيز صحة البشرة

فيتامين C والريسفيراترول يُحفّزان إنتاج الكولاجين، ويحدّان من علامات التقدم في العمر مثل التجاعيد والبقع الداكنة، مع ترطيب وتقوية البشرة.

دعم صحة العظام

يحتوي العصير على فيتامين K والمعادن مثل المنغنيز والحديد، التي تساعد في تكوين العظام والمحافظة على قوتها.

المساعدة في تنظيم وزن الجسم

كوب معتدل من العصير منخفض السعرات مقارنة بمشروبات أخرى، ويمكن أن يساعد في تخفيف الرغبة في تناول السكريات.

تحسين جودة النوم

يحتوي عصير العنب، لا سيّما من أنواع مثل الكشمش، على الميلاتونين الذي يساعد في ضبط دورة النوم والاستيقاظ.

الحماية من الالتهابات

مركبات مثل الريسفيراترول والفلافونويدات تساعد في تقليل الالتهابات داخل الجسم، ما يسهم في الوقاية من أمراض مزمنة.

الوقاية من السرطان

أبحاث تشير إلى أن مضادات الأكسدة في عصير العنب، مثل الريسفيراترول، يمكن أن تمنع نمو بعض الخلايا السرطانية وتؤخر تطورها.