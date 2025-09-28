مشروب طبيعي يقوي الذاكرة ويحمي الدماغ

كتب - أحمد الضبع

يبحث كثيرون عن طرق طبيعية لدعم الذاكرة والوقاية من التدهور المعرفي مع التقدم في العمر، بينما يعد الشاي الأخضر من المشروبات التي أثبتت فعاليتها في تعزيز صحة الدماغ، بفضل مكوناته الغنية بمضادات الأكسدة.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن تناول كوب واحد يوميا من مشروب الشاي الأخضر يمكن أن يُحدث فرقا ملموسا في تعزيز صحة الدماغ وتحسين الذاكرة، لا سيما لدى كبار السن والأشخاص المعرضين للإجهاد الذهني المستمر.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الشاي الأخضر غني بمركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة، التي تلعب دورًا مهمًا في مكافحة الالتهابات العصبية، وتحفيز تدفق الدم إلى الدماغ، ما يعزز من أداء الوظائف المعرفية مثل التركيز والانتباه وحفظ المعلومات.

وأشار إلى أن الاستهلاك المنتظم لمركب الـEGCG الموجود في الشاي الأخضر، قد يساهم في إبطاء تدهور خلايا الدماغ المرتبط بالتقدم في العمر، كما يقلل من فرص الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والخرف المبكر.

ونصح أخصائي التغذية العلاجية بتناول كوب واحد إلى كوبين يوميا من الشاي الأخضر، ويفضل أن يكون بدون سكر، وفي أوقات بعيدة عن الوجبات الغنية بالحديد، لضمان امتصاص مثالي للعناصر الغذائية دون تداخل.

وأكد أن هذا المشروب الطبيعي جزء من نمط حياة صحي يشمل تغذية متوازنة، ونوم كاف، ونشاط بدني منتظم، مشيرا إلى أن "الوقاية تبدأ من العادات اليومية البسيطة، وكوب الشاي الأخضر أحد هذه العادات التي تصنع الفرق".