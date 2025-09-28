5 عادات يومية تبطئ الشيخوخة وتحارب الخرف

الخرف من الأمراض العصبية الخطيرة، حيث يفقد المريض تدريجيا القدرة على التذكر والرعاية الذاتية.

ومع ذلك، يمكن لـ 5 عادات يومية بسيطة أن تسهم في إبطاء الشيخوخة، وحماية الدماغ من الأمراض ومحاربة تطور الخرف، وفقا لـ " Business Insider".

الكرياتين

الكرياتين يستخدم لدعم القدرات المعرفية وتحسن الوظائف الإدراكية لدى مرضى الخرف.

جرعات صغيرة من أدوية التخسيس

يستخدم باين-كيم أوزيمبيك بجرعات دقيقة، حيث أنه يسهم في إنقاص الوزن وصحة القلب وخفض خطر الخرف وإبطاء انكماش الدماغ المرتبط بالشيخوخة.

التمارين الهوائية الخفيفة

ممارسة التمارين الرياضة مثل الركض الخفيف وركوب الدراجة ولعب كرة الـPickleball، قد يسهم في تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ ودعم صحته على المدى الطويل.

حمية MIND الغذائية

قد تساعد حمية MIND على مكافحة التدهور العصبي، حيث تعتمد على مكونات رئيسية مثل الخضراوات الورقية والتوت والمكسرات والأسماك الدهنية، مما يسهم في تقليل الالتهاب وتعزيز صحة الأوعية الدموية، مما يحمي الدماغ."

النوم

النوم الكافي ضروري لتخلص الدماغ من البروتينات الضارة المرتبطة بتطور الزهايمر، كما أن المصابين بالأرق المزمن يواجهون ضعف خطر الإصابة بالخرف مقارنة بالأشخاص الذين ينامون جيدا.