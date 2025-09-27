5 طرق طبيعية لتعزيز طاقتك اليومية من دون كافيين

كتبت- نرمين ضيف الله:

يعتمد الكثيرون على القهوة أو مشروبات الطاقة لزيادة التركيز ومكافحة التعب، لكن الإفراط في الكافيين قد يسبب القلق واضطرابات النوم.

ووفق مواقع مثل Healthline وCleveland Clinic فإن هناك طرقًا طبيعية وفعالة تساعد على تعزيز النشاط اليومي من دون الحاجة إلى الكافيين.

الطرق الخمس:

شرب الماء بانتظام

الجفاف حتى لو كان بسيطًا قد يسبب شعورًا بالإرهاق والكسل، لذا احرص على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم.

التحرك كل ساعة

الجلوس لفترات طويلة يخفض من مستوى النشاط. حاول الوقوف أو القيام بجولة قصيرة كل ساعة لتحفيز الدورة الدموية.

تناول وجبات متوازنة

الأطعمة الغنية بالبروتينات والألياف مثل المكسرات والفواكه الطازجة تحافظ على مستويات الطاقة ثابتة وتمنع الهبوط المفاجئ.

أخذ قسط من النوم القصير

قيلولة تتراوح بين 15 – 20 دقيقة في منتصف اليوم تساعد على استعادة النشاط والتركيز.

التنفس العميق أو التأمل

تمارين التنفس العميق أو دقائق من التأمل ترفع مستوى الأكسجين في الجسم وتقلل من التوتر، ما يمنحك طاقة ذهنية متجددة.