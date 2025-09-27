كتبت- نرمين ضيف الله:

مع تزايد الاعتماد على السناكس المصنعة، يحذر الخبراء من محتواها العالي من السكريات والأملاح والدهون المشبّعة.

إليك 5 وجبات خفيفة صحية يمكنك اللجوء إليها كبدائل مفيدة وذات قيمة غذائية جيدة، مع العلم أن اختيار الوجبة المناسب يعتمد على التوازن بين البروتين، الألياف والدهون الصحية.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي"، 5 وجبات خفيفة صحية بديلة عن السناكس الجاهزة، وفق "Healthline".

زبادي يوناني مع فواكه طازجة

الزبادي اليوناني غني بالبروتين، والفواكه تضيف الألياف والمضادّات الأكسدة. هذه الوجبة تساعد على الشعور بالشبع وتدعم السيطرة على مستويات السكر في الدم.

جزر أو خضروات مقطعة مع حمص

الخضروات توفر القرمشة والماء والألياف، والحمص مصدر ممتاز للبروتين النباتي والدهون الصحية. هذا المزيج يُعد وجبة منخفضة السعرات ونموذجية لوجبة خفيفة مشبعة.

تفاح شرائح مع زبدة مكسرات (مثل زبدة الفستق أو اللوز)

التفاح غنية بالألياف والماء، وزبدة المكسرات تزوّد الجسم بالدهون الصحية والبروتين. مزيج ممتاز بين الطعم المرتب والحلاوة الطبيعية من الفاكهة دون سكر مضاف كثير.

مكسرات غير مملحة

تساعد المكسرات على الشعور بالشبع لفترات أطول بفضل محتواها من الدهون الصحية والبروتين، فضلاً عن عناصر غذائية مثل الماغنيسيوم والمركبات المضادة للأكسدة.

بوب كورن

خيار مثالي لمن يحب القرمشة؛ فالبوب كورن المحضر بطريقة صحية غني بالألياف ويحتوي سعرات حرارية منخفضة إذا لم يُضاف إليه الكثير من الزبدة أو الدهون.