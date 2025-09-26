5 فوائد السباحة على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:

السباحة ليست مجرد هواية ممتعة أو وسيلة للترفيه في الصيف، بل تُعد من أكثر الرياضات الشاملة التي تعود بفوائد صحية عديدة على الجسم والعقل.

وبحسب Healthline وWebMD، فإن ممارسة السباحة بانتظام تعزز اللياقة البدنية وتقي من العديد من المشكلات الصحية.

الفوائد الصحية للسباحة:

تقوية القلب والرئتين

تساعد السباحة على تحسين كفاءة الجهاز التنفسي والدورة الدموية، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

بناء العضلات وتحسين المرونة

تُنشط جميع عضلات الجسم تقريبًا، وتزيد من قوة وليونة المفاصل.

حرق السعرات ودعم فقدان الوزن

ساعة واحدة من السباحة يمكن أن تحرق ما بين 400 – 700 سعرة حرارية، حسب شدة التمرين.

تقليل التوتر وتحسين المزاج

يعمل الماء على تهدئة الأعصاب وتخفيف القلق، كما يحفّز إفراز هرمونات السعادة.

مناسبة لجميع الأعمار والحالات

كونها رياضة قليلة الضغط على المفاصل، فهي مثالية لكبار السن أو المصابين بإصابات عضلية.