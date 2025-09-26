أجمل امرأة.. من هي عارضة الأزياء المثيرة للجدل بيلا حديد؟

في عالم الأزياء، يبرز بين الحين والآخر اسم عارضة تثير ضجة كبيرة، سواء بجمالها اللافت أو بمواقفها المثيرة للجدل، وفقًا لتقارير عالمية.

ووفقًا لدراسة اعتمدت على "النسبة الذهبية للجمال"، تصدرت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد قائمة "أجمل نساء العالم"، بعدما حققت مقياسًا مثاليًا بنسبة بلغت 94.35%، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

الدراسة التي أجراها الدكتور جوليان دي سيلفا، استندت إلى تحليل ملامح الوجه وفق معادلات رياضية قديمة تحدد التناسق المثالي، لتتفوق بيلا على نجمات عالميات أخريات وتنتزع اللقب.

لكن جمال بيلا لم يكن وحده سر شهرتها، فهي من أكثر العارضات إثارةً للجدل، سواء بسبب تصريحاتها الجريئة أو مواقفها السياسية والإنسانية التي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتثير نقاشات متواصلة بين جمهورها.

مسيرة بيلا حديد حافلة بالتناقضات؛ فبينما تتربع على عرش الجمال العالمي، تواجه انتقادات بسبب أسلوب حياتها وجرأتها، وهو ما يجعلها دائمًا في صدارة الأخبار بين الإعجاب والانتقاد.

