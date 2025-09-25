4 فوائد لتناول حبة من الكيوي يوميًا

الكيوي من الفواكه الصغيرة في الحجم لكنها كبيرة في فوائدها الصحية، إذ ينصح خبراء التغذية بتناول ثمرة واحدة يوميًا لدعم صحة الجسم، خصوصًا مع تغيّر الفصول وضعف المناعة، وفق هيلث لاين.

تعزيز المناعة

الكيوي غني بفيتامين C المعروف بدوره في تقوية الجهاز المناعي ومقاومة نزلات البرد والالتهابات.

تحسين الهضم

احتواؤه على الألياف يساعد في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من مشاكل عسر الهضم والإمساك.

دعم صحة القلب

تناول الكيوي بانتظام يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

حماية البشرة

بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة فيه، يعمل الكيوي على محاربة علامات الشيخوخة المبكرة والحفاظ على نضارة الجلد.