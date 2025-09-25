إعلان

4 فوائد لتناول حبة من الكيوي يوميًا

كتبت- نرمين ضيف الله:

12:01 م 25/09/2025

الكيوي

الكيوي من الفواكه الصغيرة في الحجم لكنها كبيرة في فوائدها الصحية، إذ ينصح خبراء التغذية بتناول ثمرة واحدة يوميًا لدعم صحة الجسم، خصوصًا مع تغيّر الفصول وضعف المناعة، وفق هيلث لاين.

تعزيز المناعة

الكيوي غني بفيتامين C المعروف بدوره في تقوية الجهاز المناعي ومقاومة نزلات البرد والالتهابات.

تحسين الهضم

احتواؤه على الألياف يساعد في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من مشاكل عسر الهضم والإمساك.

دعم صحة القلب

تناول الكيوي بانتظام يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

حماية البشرة

بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة فيه، يعمل الكيوي على محاربة علامات الشيخوخة المبكرة والحفاظ على نضارة الجلد.

تناول حبة من الكيوي يوميا فوائد تناول الكيوي الكيوي يعزز المناعة الكيوي يدعم صحة القلب
