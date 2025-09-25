نصائح فعالة لتقوية مينا الأسنان- عليك اتباعها

كتبت- أسماء مرسي:

أوضح طبيب الأسنان الروسي مكسيم لابوخين، أن مينا الأسنان السليمة تحمي الأسنان من الحساسية والتسوس، إلا أن تلفها يؤدي إلى مشكلات خطيرة.

وتابع أن هناك بعض العادات البسيطة الضرورية التي يجب اتباعها لتقوية مينا الأسنان والحفاظ على صحتها، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

نصائح للعناية اليومية

شدد لابوخين على أهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا، واستخدام الخيط أو جهاز الري، إضافة إلى المضمضة بعد الوجبات.

وأكد على ضرورة الفحوصات الدورية لدى طبيب الأسنان مرتين في السنة، للكشف المبكر عن أي تسوس أو تلف في المينا.

دور الغذاء في صحة المينا

أوضح الطبيب أن النظام الغذائي يؤدي دورا رئيسيا في الحفاظ على قوة المينا، ونصح بتناول الخضراوات والفواكه الصلبة مثل الجزر والتفاح، التي تساعد على إزالة التكلسات وتنشيط الدورة الدموية في اللثة، وتزيد من إفراز اللعاب الذي يعتبر حماية طبيعية للمينا.

كما أوصى بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان، والأسماك، والبيض، لتعزيز صحة الأسنان.

عوامل تضر بالمينا وتسبب اسودادها

حذر الطبيب من اسوداد لون المينا نتيجة تناول الأطعمة التي تحتوي على صبغات قوية، خاصة إذا كان الجسم يعاني من نقص في الكالسيوم والفلورايد.

وذكر أن من أبرز هذه الأطعمة: عصائر التوت، القهوة، والكحول، مشيرا إلى أن عدم تنظيف الأسنان يزيد من خطر تغير اللون.

وأضاف أن الإجراءات الطبية مثل التقويم والتبييض تضر بالمينا، لذا يجب تجنب الأطعمة الصلبة أو الساخنة جدا خلال هذه الفترات.