تحمي الكبد.. تناول هذه الأطعمة تطرد السموم من جسمك

كتب - أحمد الضبع

تتزايد الضغوط على الكبد، وهو العضو المسؤول عن تنقية الجسم من السموم والمواد الضارة، وذلك في ظل أنماط الحياة السريعة وانتشار الأغذية المصنعة.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك مجموعة من الأطعمة الطبيعية التي تساهم بفعالية في تحسين وظائف الكبد وزيادة قدرته على التخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم، خاصة عند تناولها بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الخضروات مثل الجرجير والسبانخ والكرنب تساعد على تحفيز إنتاج إنزيمات الكبد المسؤولة عن إزالة السموم، نظرًا لاحتوائها على مضادات أكسدة قوية مثل الجلوتاثيون.

الثوم

وأشار إلى أن الثوم يحتوي على مركبات الكبريت التي تفعّل إنزيمات الكبد وتساعد في طرد المواد الضارة، كما يُعرف بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات.

الكركم

وبين إلى أن الكركم يحتوي على مادة الكركمين، وهي مضاد التهاب طبيعي يُحسن من نشاط الكبد، ويُستخدم في الطب التقليدي منذ قرون لدعم صحة الكبد.

البنجر

وأشار إلى أن النجر يعد من الأطعمة الغنية بمركبات البيتالين، التي تعمل كمضادات للأكسدة وتُسهم في تقليل الإجهاد التأكسدي على خلايا الكبد.

الشاي الأخضر

وأضاف أن الشاي الأخضر غني بمادة «الكاتيشين»، وهي من مضادات الأكسدة التي تدعم الكبد في عمليات الأيض وتقلل من تراكم الدهون عليه.

الأفوكادو

ولفت إلى أن الأفوكادو يحتوي على دهون صحية تساعد في إنتاج مادة الجلوتاثيون، والتي تُعد من أقوى مضادات الأكسدة التي يحتاجها الكبد.

وأكد شهاب صلاح ضرورة تجنب الإفراط في تناول الدهون المشبعة والسكريات الصناعية لما لها من تأثير مباشر في زيادة العبء على الكبد وتدهور وظائفه على المدى الطويل، مشيرا إلى أهمية شرب كميات كافية من الماء يوميًا لدعم عملية الإخراج والتخلص من الفضلات.