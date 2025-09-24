وداعاً لمشاكل القراءة القريبة.. قطرات العين تمنحك حرية جديدة

في تطور طبي قد يُحدث تحولاً في علاج ضعف الرؤية القريبة، أعلن خبراء في البصريات عن تطوير قطرات عين مبتكرة تساعد على تحسين الرؤية القريبة بشكل مستدام، مما قد يقلل أو حتى يُنهي الحاجة إلى نظارات القراءة لدى كبار السن، بحسب موقع pubmed.ncbi.nlm.

ووفقاً لدراسات حديثة، فإن هذه القطرات تُقدم أملاً واعداً لمرضى طول النظر الشيخوخي، وهي الحالة المرتبطة بتقدم العمر والتي تؤدي إلى صعوبة في تركيز العين على الأجسام القريبة.

نتائج مبشرة من دراسة شملت مئات المرضى



في دراسة بأثر رجعي شملت 766 مريضاً، أظهرت النتائج أن الغالبية تمكنوا من قراءة سطرين إلى ثلاثة أسطر إضافية على مخطط "جايجر" الخاص بقياس الرؤية، بعد استخدام القطرات لفترة قصيرة.

التحسن لم يكن فقط سريعاً، بل استمر تأثيره لعدة سنوات، وفق ما أفاد به الباحثون خلال المؤتمر السنوي الـ43 للجمعية الأوروبية لجراحي المياه البيضاء وتصحيح البصر.

تركيبة ثنائية فعالة



تعتمد القطرات على مادتين أساسيتين:

بيلوكاربين (Pilocarpine): يعمل على تضييق حدقة العين وتحسين أداء العضلات المسؤولة عن التركيز البصري.



ديكلوفيناك (Diclofenac): يقلل من الالتهاب الناتج عن استخدام بيلوكاربين، ويُحسّن راحة العين.



يُستخدم هذا العلاج مرتين يومياً — مرة في الصباح وأخرى بعد نحو ست ساعات — مع إمكانية استخدام جرعة ثالثة اختيارية في حال الحاجة إلى راحة بصرية إضافية.

بديل آمن وفعال

أكدت الدكتورة جيوفانا بينوزا، مديرة مركز الأبحاث المتقدمة لطول النظر الشيخوخي في الأرجنتين، أن هذا الابتكار "جاء استجابة لحاجة ملحّة لحلول غير جراحية وأقل إزعاجاً من النظارات أو العدسات التصحيحية".

وأضافت:"شهدنا تحسناً ملحوظاً في الرؤية خلال ساعة واحدة فقط من أول استخدام، واستمر تأثيره لفترة تصل إلى عامين، مع قدرة أفضل على التركيز في جميع المسافات".