أثناء العمل المكتبي.. حيل بسيطة لتنشيط الجسم وزيادة حرق السعرات

كتب - سيد متولي

كشفت الدكتورة داريا خايكينا، خبيرة التغذية، أن قلة الحركة تبطئ عملية الأيض حتى عند ممارسة الرياضة بانتظام، موضحة الأسباب وراء ذلك.

وتشير الطبيبة إلى أن الشخص قد يتناول طعاما صحيا، ويمارس الرياضة بانتظام، وينام في الوقت المناسب، ويكون مستوى هرموناته طبيعيا، ومع ذلك يظل وزنه ثابتا.

ويحدث هذا عادة لدى الأشخاص الذين يقضون معظم يومهم أمام الكمبيوتر، إذ مع قلة الحركة يتوقف الجسم عن استهلاك الطاقة بشكل طبيعي، بحسب جازيتا رو.

رغم الاعتقاد الشائع بعدم وجود علاقة بين العمل المكتبي وبطء عملية الأيض عند ممارسة الرياضة، توضح الطبيبة أن الجلوس لفترات طويلة يضعف عمل العضلات، ما يؤدي إلى انخفاض إجمالي استهلاك السعرات الحرارية، وانخفاض حساسية الأنسولين، وبدء الجسم بتخزين السعرات الزائدة "لوقت لاحق".

وتضيف: "صحيح أن الجسم يحرق السعرات حتى أثناء الاسترخاء، لكن السعرات المحروقة في الراحة أقل بكثير من السعرات التي تُستهلك أثناء الحركة. كما أن الجلوس يبطئ الدورة الدموية ويقلل وصول الأكسجين إلى الأنسجة ويضعف نشاط الإنزيمات المسؤولة عن شطر الدهون، ما يبطئ الأيض بشكل كبير".

ولتجنب تأثير الجلوس الطويل على فقدان الوزن، تنصح الطبيبة بإجراء تمارين تمدد خفيفة كل 30-40 دقيقة. حتى دقيقتين من الحركة يمكن أن تحرق 10-15 سعرة حرارية، ما يجمع خلال اليوم 100-150 سعرة، أي ما يعادل تمرينا قصيرا مثل الذهاب لشرب الماء والعودة.

كما يمكن ممارسة تمارين قصيرة على المكتب، مثل الانحناءات، أو دوران الكتفين، أو لف القدمين، لتنشيط الدورة الدموية وزيادة استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20٪ مقارنة بالوضعية الثابتة.

وتنصح الطبيبة أيضا بالشرب المنتظم للماء، إذ أن حتى جفافا طفيفا يقلل سرعة الأيض بنسبة 2-3٪، بينما شرب كوب من الماء ينشط عملية الأيض لمدة 20-30 دقيقة. كما يمكن استبدال المصعد بصعود 4-5 طوابق على السلالم، ما يحرق حوالي 35-40 سعرة حرارية، ويساهم أسبوعيا في تعويض تمارين القلب.

وتؤكد الطبيبة أن ممارسة الرياضة بعد العمل لا تعوض 8 ساعات جلوس على الكرسي، لذلك من الضروري التحرك كل ساعة، فكلما زادت الحركة، زادت سرعة فقدان الوزن وتحسن الأيض.