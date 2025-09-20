إعلان

5 فوائد لتناول كوب من عصير القصب على صحة الجسم

04:00 ص السبت 20 سبتمبر 2025

عصير القصب

كتبت- نرمين ضيف الله:

يُعد عصير القصب من أكثر المشروبات الطبيعية الشعبية في مصر والعديد من الدول، ليس فقط لمذاقه الحلو المنعش، بل لفوائده الصحية العديدة التي تدعم الجسم بفضل غناه بالمعادن والفيتامينات.

ووفقًا لمصادر طبية مثل Healthline ، فإن أبرز فوائده:

1- تعزيز الطاقة الفورية

يحتوي عصير القصب على نسبة عالية من السكريات الطبيعية التي تُمتَص سريعًا في الجسم، ما يمنحك دفعة فورية من النشاط والحيوية، خاصة في الأجواء الحارة.

2- دعم صحة الكبد

يُعتبر عصير القصب مفيدًا لصحة الكبد، حيث يساعد في الوقاية من مشكلات مثل اليرقان، ويعمل على تنقية الجسم من السموم.

3- تحسين الهضم

يحتوي على ألياف طبيعية وإنزيمات تساعد على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك، بالإضافة إلى تهدئة حموضة المعدة.

4- تعزيز المناعة

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، وفيتامينات مثل فيتامين C، يساهم في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الالتهابات.

5- الحفاظ على صحة الكلى

يساعد عصير القصب على إدرار البول بشكل طبيعي، مما يعزز صحة الكلى ويقلل من فرص تكوّن الحصوات.

