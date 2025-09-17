يحذر منه الأطباء.. ماذا يفعل كوب الشاي على الريق بكليتيك؟

كتبت- أسماء العمدة:

يلجأ كثيرون إلى شرب كوب من الشاي فور الاستيقاظ صباحًا، كعادة يومية لا يمكن الاستغناء عنها، دون الانتباه إلى التأثيرات الصحية المحتملة لهذا المشروب الشهير، خاصة على الكليتين.

تأثير مفاجئ على الكلى

بحسب ما أوضحه خبير التغذية العلاجية أحمد صلاح في تصريحات لـ"مصراوي"، فإن تناول الشاي على معدة فارغة، خصوصًا إذا كان مركزًا أو غنيًا بالكافيين، قد يُحدث أضرارًا تراكمية للكلى بمرور الوقت.

وقال: "الإفراط في تناول الشاي صباحًا يزيد العبء على الكلى، ما قد يؤدي تدريجيًا إلى اضطراب في وظائفها الحيوية".

لماذا يؤثر الشاي على الكلى؟

أوضح "صلاح" أن الشاي، وخاصة الشاي الأسود، يحتوي على مركبات تُعرف بـالأوكسالات، وهي مواد ترتبط بتكوين حصوات الكلى عند تراكمها داخل الجسم.

كما أن الكافيين الموجود في الشاي يعمل كـمدر للبول، ما يسبب فقدان السوائل بسرعة في بداية اليوم، وهو ما يرهق الكلى، خصوصًا في حال عدم تعويض الجسم بكميات كافية من الماء.

وأشار أيضًا إلى أن شرب الشاي على الريق قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، ما يؤثر على الأوعية الدموية الدقيقة داخل الكلى.

من الأكثر عرضة للخطر؟

وقال صلاح إن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل سابقة في الكلى، أو لديهم تاريخ عائلي مع تكوّن الحصوات، إلى جانب من يفرطون في تناول الشاي يوميًا، هم الأكثر عرضة للتأثر بهذه العادة، خاصة عند تناوله على معدة خاوية.

نصائح وقائية

اختتم خبير التغذية تصريحاته بنصيحة بسيطة: "ابدأ صباحك بكوب من الماء قبل الشاي، وابتعد عن الشاي المركز أو المُحلّى قدر الإمكان، كما يفضل تقليل استهلاك الشاي تدريجيًا، خاصة في حال وجود تاريخ مرضي مرتبط بالكلى، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء يوميًا".