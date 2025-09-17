أعراض خفية.. علامات بسيطة تكشف عن حصوات خطيرة في المثانة

كتبت- نرمين ضيف الله:

تبدو بعض الأعراض التي تتعلق بالبول أو ألم أسفل البطن بسيطة وعابرة، لكنّها في بعض الأحيان تكون علامة على وجود حصوات في المثانة، خاصة إذا تكررت أو صاحبتها تغييرات غير معتادة.

هذه الحصوات تسبّب مضاعفات خطيرة مثل التهابات متكرّرة أو انسداد في تدفّق البول وفقا لموقعي Mayo Clinic وWebMD.

لذا من المهم الانتباه لأي أعراض خفية قد تبدو عادية، ولكنها تتكرّر أو تؤثّر على نوعية حياتك.

الإلحاح البولي المتكرر دون سبب واضح

وأحيانا تشعر بالرغبة المستمرة في التبول، حتى مباشرة بعد الذهاب إلى المرحاض؛ وهو عرض غالبًا ما يرتبط بالتهاب أو اضطراب في الجهاز البولي، لكنه يدل أيضًا على وجود حصوة تحفّز جدار المثانة بتحفيز غير مريح.

تدفق بول متقطع أو صعوبة في البدء

قد تلاحظ أن مجرى البول ضعيف أو قد يتوقّف ويتقطع أثناء التبول، وقد تواجه صعوبة في البدء، وهذا يحدث عندما تسد الحصوة مجرى البول جزئيًا مسببًا تذبذب تدفّق البول.

ألم خفيف أسفل البطن أو الإحساس بالضغط

ويختبر بعض الأشخاص ألمًا أو ضغطًا خفيفًا في أسفل البطن أو حول المنطقة العانية، دون أن يصل إلى حدّ الألم القوي، ويزيد هذا الشعور خلال التبول أو عند تغيير وضعية الجسم.

بول داكن

لون البول قد يصبح غامقًا أو يميل إلى الطين، وقد تلاحظ غيومًا، وأحيانًا قد يظهر حرفيًا دمًا، نتيجة احتكاك الحصوة بجدار المثانة.

التهابات بولية متكررة دون تفسير

إذا كنت تعالج من التهابات بولية متكررة، مع فحوصات تُظهر نقصًا في البكتيريا، فقد يكون السبب وراء ذلك هو وجود حصوات تسبب تهيجًا مزمنًا.