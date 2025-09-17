5 فوائد لتناول كوب من عصير الجزر يوميا

كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك فوائد صحية لتناول كوب من عصير الجزر يوميًا، تجعله من أفضل العصائر الطبيعية لدعم الجسم وفق "هيلث لاين".

تقوية النظر وصحة العين

عصير الجزر غني بفيتامين A ومادة البيتا كاروتين، وهما ضروريان لصحة الشبكية والوقاية من ضعف البصر، خاصة الرؤية الليلية.

تعزيز صحة البشرة

يعمل فيتامين A ومضادات الأكسدة الموجودة في الجزر على تجديد خلايا البشرة، ومكافحة علامات التقدم في السن مثل التجاعيد، كما يساعد على تقليل حب الشباب.

دعم مناعة الجسم

يحتوي عصير الجزر على فيتامين C، ومضادات أكسدة قوية، تقوي جهاز المناعة، وتزيد من مقاومة الجسم للأمراض والعدوى.

تحسين صحة القلب

يحتوي الجزر على مركبات تقلل من مستويات الكوليسترول الضار، وتساعد على تنظيم ضغط الدم، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

تنقية الكبد ومساعدة الهضم

يساعد عصير الجزر على تنشيط الكبد، وطرد السموم من الجسم، كما أن أليافه تساهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.