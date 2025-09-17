دراسة تحذر: التدخين يزيد خطر الإصابة بالسكري

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من السويد والنرويج وفنلندا أن التدخين قد يسبب الإصابة بالسكري من النوع الثاني

وأوضح الباحثون أن الأشخاص ذوي الاستعداد الوراثي للإصابة بالسكري أكثر عرضة للتأثر بالآثار السلبية للتدخين.

وقسم الباحثون مرض السكري من النوع الثاني إلى أربعة أنماط فرعية رئيسية وهما:

SIRD: السكري المقاوم للأنسولين الشديد.

SIDD: السكري الناجم عن نقص حاد في إفراز الأنسولين.

MOD: السكري المرتبط بالسمنة الخفيفة وبداية المرض في سن مبكرة.

MARD: السكري المرتبط بالتقدم في العمر.

واعتمد الباحثون على بيانات 3325 مريضا بالسكري و3897 شخصا من مجموعة ضبط ضمن دراسات طويلة الأمد في النرويج والسويد، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وأظهرت الدراسة أن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بالأنواع الأربعة مقارنة بغير المدخنين، وكان الخطر أوضح مع النوع SIRD، حيث تضاعفت احتمالات الإصابة به أكثر من مرتين لدى المدخنين السابقين.

وأشار الباحثون أن التدخين مسؤول عن أكثر من ثلث حالات SIRD، كما أظهرت الدراسة أن التدخين الشره مع وجود استعداد وراثي أو ضعف في إفراز الأنسولين يرفع خطر الإصابة بالسكري بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، ارتفع الخطر أكثر من ثلاثة أضعاف لدى المدخنين الشرهين الذين لديهم قابلية وراثية لضعف إفراز الأنسولين.

وأظهرت الدراسة أن التدخين يفاقم احتمالات الإصابة بالسكري، خاصة النوع المقاوم للأنسولين (SIRD)، ما يعزز أهمية الإقلاع عن التدخين كوسيلة وقائية أساسية.

كما أن استخدام البيانات الجينية قد يساعد على تحديد الأشخاص الأكثر حاجة إلى دعم إضافي للإقلاع.







