كيف يؤثر تناول الدهون على الدماغ؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة نورث كارولينا أن الأطعمة التي تحتوي على الدهون قد تؤدي في خلال أيام قليلة إلى نشاط مفرط للخلايا العصبية الداخلية في الحصين.

ويحدث ذلك بسبب مشكلات في امتصاص الجلوكوز، مما يؤدي إلى تدهور الذاكرة.

وأوضحت الدراسة أن النظام الغذائي والتمثيل الغذائي يمكن أن يؤثر على صحة الدماغ خاصة الخلايا العصبية الداخلية CCK في الحصين، التي تتأثر مباشرة بالتأثير قصير المدى للنظام الغذائي عالي الدهون.

أكثر ما أدهشنا هو السرعة التي غيرت بها هذه الخلايا نشاطها استجابة لانخفاض توفر الجلوكوز، وهذا التغيير في حد ذاته كاف لإلحاق أضرار بالذاكرة، وفقا لـ "Naukatv".

وفي الدراسة، تم إطعام الفئران طعام غني بالدهون والسكريات، كما أن التغييرات التي طرأت على دماغها كانت كافية للتأثير على الوظائف الإدراكية والقدرة على التفكير والتعلم خلال أربعة أيام فقط.

ولحسن الحظ، فإن استعادة المستويات الطبيعية للجلوكوز في الدماغ ساعدت على تطبيع نشاط الخلايا العصبية وإعادة الذاكرة إلى طبيعتها.

ويؤكد هذا على حساسية الدماغ للنظام الغذائي، ويشير إلى أهمية التغذية السليمة للوقاية من الأمراض التنكسية العصبية. ويمكن استعادة التوازن ليس فقط بتناول الأدوية، بل أيضا من خلال الإجراءات الغذائية، بما في ذلك الصوم المتقطع.