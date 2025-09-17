نبات شهير قد يعزز المناعة ويحارب السرطان

كتب - سيد متولي

كشفت دراسة أن مستخلص نبات الجنسينج لا يعزز المناعة فحسب، بل يلعب دورا في محاربة السرطان.

وأشارت مجلة Future Integrative Medicine إلى أن القائمين على الدراسة قدّموا مستخلص نبات الجينسنج الشهير لمجموعة من الأشخاص، وراقبوا تأثيره على صحتهم بشكل عام، بحسب لينتا رو.

وتبين لهم أن المواد الفعالة في الجينسنج، المعروفة باسم الجينسنوسيدات، تنظم عمل الخلايا المناعية، وتعزز نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية، وتقلل من العمليات الالتهابية في الجسم.

وأظهرت الفحوصات والتحاليل للمشاركين أنه بعد شهر واحد فقط من الاستخدام المنتظم للمستخلص، لاحظ 85% من المشاركين الشباب تحسنا في مؤشرات صحتهم العامة، حيث انخفض لديهم التعب والقلق، وعولجت المشكلات المرتبطة بضعف الإدراك.

وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت مكونات الجينسنج خصائص مضادة للأورام، إذ تبين أنها تتداخل مع مسارات الإشارات الرئيسية لنمو الخلايا السرطانية وتثبط انتشار النقائل السرطانية في الجسم.

وأشار الباحثون إلى أن دراستهم أظهرت إمكانية استخدام هذا النبات كجزء من أنظمة علاجية متكاملة لمشكلات المناعة والأمراض السرطانية، مع التأكيد على الحاجة لإجراء تجارب سريرية واسعة النطاق لتأكيد النتائج.