علماء يطورون علاجا شاملا ضد الإنفلونزا الموسمية

كتب – سيد متولي

طور فريق بحثي في مختبر جاكسون (JAX) الأمريكي علاجا غير اعتيادي بالأجسام المضادة قد يغيّر طريقة العالم في مكافحة الإنفلونزا، أحد أخطر الأمراض المعدية.

وأظهرت دراسة حديثة أن مزيجا من الأجسام المضادة وفّر حماية للفئران، بما في ذلك الفئران ضعيفة المناعة، من معظم سلالات الإنفلونزا التي جرى اختبارها، بما فيها سلالات الطيور والخنازير ذات الخطورة الوبائية، بحسب ميديكال إكسبريس.

وعلى عكس العلاجات التقليدية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، التي تستهدف إنزيمات الفيروس وقد تفقد فعاليتها مع تحوّر السلالات، أثبت العلاج الجديد مقاومة عالية للفيروس حتى بعد التعرض المتكرر لمدة شهر، ما يجعله حاسما خلال موجات التفشي، خاصة وأن تطوير لقاح جديد عادة يحتاج نحو ستة أشهر.

وبدلا من الأجسام المضادة التقليدية "المحيّدة"، التي تمنع الفيروس من دخول الخلايا، استخدم الفريق أجساما مضادة "غير محيّدة" تميز الخلايا المصابة في الرئة وتحفز جهاز المناعة للقضاء عليها.

وقالت سيلكه باوست، عالمة المناعة والمعدة الرئيسية للدراسة: "معظم الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم غير محيّدة، لكن الطب تجاهلها طويلا. لقد أثبتنا أنها قادرة على إنقاذ الأرواح، حتى مع سلالات قاتلة مثل إنفلونزا الطيور H5 وH7".

وركز الباحثون على جزء صغير ومحفوظ من بروتين المصفوفة 2 لفيروس الإنفلونزا A، المعروف باسم M2e، الضروري لدورة حياة الفيروس ويظل شبه ثابت في جميع السلالات. ولم تُسجل طفرات في هذه المنطقة حتى بعد 24 يوما من التعرض للعلاج. وأظهر الدمج بين ثلاثة أجسام مضادة مختلفة فعالية أكبر، ما قلّل فرص هروب الفيروس من العلاج.

أثبت المزيج فعاليته بجرعات منخفضة قبل الإصابة وبعدها، حيث خفف من شدة المرض والحمل الفيروسي في الرئتين، ورفع معدلات البقاء على قيد الحياة حتى لدى الفئران ضعيفة المناعة. وعند اختبار فيروس H7N9 شديد الخطورة، نجت جميع الفئران التي عولجت خلال الأيام الثلاثة الأولى، بينما بلغت معدلات النجاة 70% و60% عند العلاج في اليومين الرابع والخامس.

يسعى الفريق حاليا لتطوير نسخة مؤنسنة من هذه الأجسام المضادة للاستخدام البشري، بحيث تحافظ على فعاليتها ضد بروتين M2 دون إثارة استجابة مناعية ضارة. ويأمل الباحثون أن يكون هذا العلاج وقائيا لكبار السن وضعاف المناعة، وأيضا علاجا فعالا للمرضى المصابين بأشكال شديدة من الإنفلونزا.