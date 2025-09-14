احذر.. تناول هذا الطعام على الإفطار يدمر الذاكرة

كتبت- شيماء مرسي

تناول حبوب الإفطار المليئة بالسكريات في الصباح قد يسبب تدهور الذاكرة وضعف التركيز والقدرة الإدراكية وزيادة الوزن.

كما أن تناول الحبوب في الصباح قد يؤدي إلى ضعف الأداء العقلي، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

لذا، ما تأكله في الساعة الأولى بعد الاستيقاظ يؤثر بشكل كبير على تركيزك ووضوحك الذهني لبقية اليوم.

حيث أن حبوب الإفطار المليئة بالسكر تسبب تقلبات سريعة في سكر الدم، وهذا يرهق عقلك.

وبالإضافة إلى ذلك، تتسبب هذه الحبوب في ارتفاع سريع في سكر الدم، مما يمنحك دفعة طاقة قصيرة تليها حالة من الارتباك والنسيان بسبب هبوطه الحاد.

وأيضا، تكرار هذه التقلبات قد يؤدي إلى التهابات في الدماغ وتسريع التدهور الإدراكي، مشدداً على أن الدماغ يستهلك نحو 20% من طاقة الجسم يوميا ويحتاج بعد ساعات النوم إلى وقود ثابت ومستقر.

بدائل صحية

زبادي يوناني مع التوت والمكسرات.

توست الحبوب الكاملة مع البيض والأفوكادو.

شوفان مقطع مع مسحوق البروتين ورشة قرفة.

أومليت الخضار مع السبانخ والجبن.

وهذه الخيارات تحافظ على استقرار سكر الدم لمدة تصل إلى أربع سعات، ما يمنح الدماغ الطاقة اللازمة لأداء مثالي.

