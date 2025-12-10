أغاني "جارة القمر" على المسرح الكبير.. غدًا



تقدم دار الأوبرا المصرية، نخبة من الأعمال الغنائية الخالدة لجارة القمر "فيروز"، خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر منها "كيفك انت، شايف البحر، سألونى الناس، عندى ثقة فيك، كنا نتلاقى، حبيتك بالصيف".

يؤدي هذه الأعمال كل من: مى حسن، أجفان، سوزان ممدوح، أميرة أحمد، كنزى، نهى حافظ، وذلك فى الثامنة مساء غد الخميس 11 ديسمبر، على المسرح الكبير.

الفنانة الكبيرة فيروز، ولدت عام 1935 في لبنان، واسمها الحقيقى نهاد وديع حداد، أحبت الغناء منذ الصغر واكتشف موهبتها فى عمر الرابعة عشر الملحن محمد فليفل أحد مؤسسي المعهد الوطنى للموسيقى وألحقها به.

عملت في الإذاعة اللبنانية كعضو فى الجوقة قبل أن يكتشف الملحن حليم الرومى عظمة صوتها وأطلق عليها اسم فيروز لتشابه صوتها بالحجر الكريم واختارها تؤدي منفردة خارج الجوقة وقدم لها عدداً من ألحانه.

كان لقاءها مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني نقطة التحول في مسيرتها حيث كتبا ولحنا الكثير من أعمالها، تزوجت لاحقاً من عاصي الرحباني وسافرت معه وشقيقه منصور في جولات وحفلات غنائية حول العالم زادت من تألقها وشهرتها، قدمت مئات الأعمال الغنائية ونالت الكثير من الأوسمة والتكريمات منها وسام الشرف 1963والميدالية الذهبية 1975 في الأردن ووسام جوقة الشرف في فرنسا 2020 وغيرها.