آخرهم عمر مرموش.. 5 لاعبين أعلنوا ارتباطهم أثناء الاحتراف بأوروبا

كتب- محمد عبدالهادي:

12:59 ص 10/12/2025
شهدت السنوات الأخيرة عدّة مناسبات شخصية للاعبين مصريين محترفين خارج البلاد، كان أبرزها الإعلان عن الزواج أو الارتباط خلال فترة الاحتراف.

وكان آخر اللاعبين اللذين اعلنوا ارتباطهم ودخولهم في عش الزوجية عمر مرموش الذي احتفل بخطوبته منذ ايام، ونستعرض باقي القائمة كالتالي:

محمد صلاح

يُعد محمد صلاح من أوائل النجوم الذين أعلنوا زواجهم خلال فترة الاحتراف الخارجي، حيث تزوج من ماجي صادق في علم 2013 وذلك بعد احترافه في أوروبا بعام واحد بعدما انتقل لصفوف بازل السويسري في صيف 2012.

محمد زيدان

النجم المصري المعتزل محمد زيدان أعلن زواجه في ألمانيا من الدانماركية شتينا غودة في عام 2006.

محمد النني

شهد عام 2025 اعلان خبر زواج محمد النني للمرة الثانية علي البلوغر حنان المغربية، أثناء لعبه خارج مصر، وذلك خلال فترة تواجده في أوروبا قبل أن ينتقل لصفوف الجزيرة الاماراتي.

رمضان صبحي

دخل رمضان صبحي عش الزوجية خلال فترة احترافه بأوروبا في ستوك سيتي الانجليزي، بعدما أعلن زواجه من حبيبة اكرامي في يونيو 2017.

عمر مرموش

بإعلان عمر مرموش خطوبته في 2025، يصبح أحدث لاعب مصري محترف يعلن ارتباطه خلال وجوده خارج مصر، بعد انتقاله لمانشستر سيتي مطلع العام الجاري.

زوجة محمد صلاح زوجة محمد زيدان خطيبة عمر مرموش زوجة رمضان صبحي زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية ليفربول

