كشف مسؤول أمريكي تفاصيل جديدة عن القوة الدولية التي ستنشر في قطاع غزة، بموجب المرحلة الثانية من الاتفاق الذي أدى إلى وقف الحرب.

قال المسؤول، إن قوة الاستقرار الدولية ستنشر في القطاع مطلع عام 2026، مشيرا إلى أن القوة ستضم في البداية أفرادا من دولة واحدة أو دولتين فقط، مع إمكانية انضمام دول أخرى لاحقا.

وأضاف أن قوة الاستقرار الدولية لن تنشر في المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة.

وبينما لم يكشف المسؤول الأمريكي عن الدول المشاركة في القوة، فقد جاءت تصريحاته بعد أن أفادت مصادر أمنية تركية لوسائل إعلام محلية بأن قواتها جاهزة للانتشار.

ونُقل عن المصادر قولها: "ليس لدينا أي اعتراض على إرسال القوات إلى غزة للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية، الأمريكيون أيضا يرغبون بشدة في وجودنا هناك، بينما تعارض إسرائيل ذلك، ويضغط الأمريكيون على إسرائيل لإشراك القوات التركية كجزء من القوة".

وخلال شهر نوفمبر الماضي، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عدم يقينه بشأن موعد بدء عمليات قوة الاستقرار الدولية.

وأشار نتنياهو إلى أن العديد من الدول مترددة في دخول قطاع غزة، رغم إعلانها دعمها لوقف إطلاق النار.

وأكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، في نوفمبر أيضا على ضرورة أن تضطلع قوة الاستقرار الدولية بدور فاعل في نزع سلاح حماس، إلا أن الدبلوماسي الإسرائيلي أقر حينها بصعوبة تحديد موعد بدء عمل هذه القوة.

وقال دانون: "ما يهمنا الآن هو معرفة ما إذا كانت هذه القوة قادرة على قيادة الوضع إلى الاستقرار وتجريد حماس من أسلحتها. هذا هو الهدف المباشر"، وفقا لسكاي نيوز.