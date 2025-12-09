"شفتها واقفة مع واحد عند البيت".. كيف تخلص مُسن من زوجته في الخيالة؟

شهدت منطقة الخيالة في مصر القديمة، جريمة قتل مأساوية حينما أقبل مُسن على قتل زوجته لشكه في سلوكها، وذلك بعد سنوات من الزواج.



في حلقة جديدة من "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في شهر فبراير من عام 2016.



حياة طبيعية وهادئة كانت تجمع بين المتهم وزوجته، فالزوج يتولى مهام عمله ويُدبر احتياجات منزله، في حين تتولى الزوجة شؤون المنزل ومتطلبات حياتهما المنزلية، دون أن يحدث بينهما ما يُعكر صفو علاقاتهما.



لكن على غير العادة وأثناء عودة الزوج من عمله ذات يوم، فقد رأى زوجته تقف مع أحد شباب المنطقة، مباشرة ودون تفكير انهال عليها ضربًا، وأصابها بجرح قطعي في الوجه.

هربت الزوجه إلى المنزل، وحال وصول زوجها نشبت مشادة بينهما، على أثرها انهال الزوج عليها بسكين كان قد أحضره من المطبخ، ولم يتركها إلا بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

لم تمر ساعات طويلة حتى علم أهالي المنطقة وأسرة الضحية بجريمة القتل، فأبلغ الأهالي قوات الشرطة بتفاصيل ما حدث وعلى أثرها تم نقل جثمان الضحية لإحدى المستشفيات لحين إصدار إذن بالدفن.



وبدورها تمكنت قوات الأمن بمباحث القاهرة، من ضبط المتهم بقتل زوجته، لشكه في سلوكها بمصر القديمة، وتمت إحالته للنيابة لتتولى التحقيقات وهناك اعترف المتهم بقتل زوجته "شفتها واقفة مع شاب صغير عند البيت".



أسابيع قليلة احتاجت إليها النيابة لكشف تفاصيل الواقعة، وبعدها جرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما نُسب إليه من اتهام بقتل زوجته عمدًا.



