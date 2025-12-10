إعلان

سيناتور أمريكي: هيجسيث لم يقدم إجابة واضحة عن خطط البيت الأبيض في فنزويلا

كتب : مصراوي

04:38 ص 10/12/2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

وكالات

قال السيناتور الأمريكي تشاك شومر، إن وزير الحرب بيت هيجسيث لم يقدم إجابة واضحة للكونجرس بشأن خطط البيت الأبيض حول فنزويلا.

أضاف شومر: "أطلع وزير الحرب هيجسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو مجموعة الثماني، التي تضم زعيمي الأقلية والأغلبية وكبار أعضاء لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب، على أهم المستجدات في الملف الفنزويلي".

وأوضح: "يتلقى رئيس مجلس النواب مايك جونسون وأعضاء آخرون في مجموعة الثماني معلومات غير متاحة لأعضاء اللجان الآخرين".

تابع: "في سياق فنزويلا، سألتُ اللجنة الوزيرين عن استراتيجية الولايات المتحدة وما تنوي فعله، ومرة ​​أخرى، لم نتلق إجابة مرضية على الإطلاق".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستستهدف عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية من خلال توجيه ضربات إلى مواقع على الأرض، وذلك بعد أن استهدفت القوات الأمريكية قوارب يعتقد أنها تنقل مخدرات في البحر منذ سبتمبر الماضي.

قامت الولايات المتحدة بحشد قوات عسكرية في البحر الكاريبي بالقرب من سواحل فنزويلا تحضيرا لعمل عسكري محتمل.

وأعلنت القيادة الفنزويلية عن رفضها للإجراءات التي تتخذها واشنطن بالقرب من سواحل البلاد وحذرت من شن أي عدوان على فنزويلا، وفقا لروسيا اليوم.

بيت هيجسيث الحرب بين أمريكا وفنزويلا خليج فنزويلا البيت الأبيض الكونجرس

