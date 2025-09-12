4 فوائد مذهلة لتناول البلح الأحمر في موسمه.. طاقة وصحة للجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:

البلح الأحمر من الفواكه التي يُنتظر موسمها بشوق كبير، لما لها من مذاقٍ حلوٍ غني وخصائص صحّية مفيدة.

في هذا التقرير يستعرض لكم موقع "مصراوي"، فوائد تناول البلح الأحمر في موسمه وفق "هيلث لاين".

تحسين صحة الجهاز الهضمي

البلح غنيّ بالألياف الغذائية، والتي تلعب دورًا أساسيًّا في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

كما أن الألياف تساعد على دعم البكتيريا النافعة في الأمعاء مما يُحسِّن من الهضم عامةً.

حماية الجسم من الأمراض المزمنة والالتهابات

البلح يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات، وحمض الفينوليك، والكاروتينويد، التي تُساهم في مقاومة الجذور الحرة وتقليل الالتهاب.

هذا يُساعد في خفض مخاطر الإصابة بأمراض مثل القلب، السكري، وبعض أنواع السرطان.

دعم صحة الدماغ وتحسين الوظائف المعرفية

تناول البلح المرتبط بمستويات جيدة من مضادات الالتهاب يُمكن أن يدعم وظائف الدماغ، مثل الذاكرة والتعلّم، ويقلّل من فرص التدهور العصبي المرتبط بالعمر مثل مرض الزهايمر.

كما أن بعض الأبحاث تشير إلى أن البلح يُقلّل من مؤشرات التهابية في الدماغ.

تعزيز الطاقة الطبيعية وتحسين الأداء في فترات النشاط

البلح يحتوي على سكر طبيعي (جلوكوز، فركتوز) يُمد الجسم بالطاقة سريعًا، إلى جانب معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساعد في دعم نشاط العضلات ومنع التشنج، خاصة عندما يكون الجسم يحتاج إلى دفعة من الطاقة، مثل قبل التمارين أو بعد يوم شاق.