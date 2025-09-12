لن تتوقع- 3 فوائد مذهلة لتناول كوب من عصير البنجر

كتبت- نرمين ضيف الله:

عصير البنجر تحول من كونه مشروبًا شعبيا في بعض الثقافات إلى عنصر غذائي مهم مفيد لصحة الجسم.

إليك 3 فوائد مذهلة لعصير البنجر وفق "هيلث لاين".

فوائد مذهلة لتناول كوب من عصير البنجر

خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية

عصير البنجر غنيّ بالنترات التي يتحول جزء منها في الجسم إلى أكسيد النيتريك (Nitric Oxide)، وهو مركّب يوسع الأوعية الدموية ويُحسّن من تدفُّق الدم، مما يساعد في خفض ضغط الدم.

تعزيز الأداء الرياضي والقدرة على التحمل

عصير البنجر يُستخدم كمكمّل غذائي لتحسين قدرة الجسم على التحمل الهوائي (aerobic endurance) وأداء العضلات عند الرياضيين وغير الرياضيين.

بحث شامل (umbrella review) وجد أن تناوله قبل التمارين بفترة قصيرة أو على مدى أيام متتالية يحسّن من استهلاك الأكسجين VO₂ max، وقد يساعد أيضًا في تأخّير التعب العضلي (lactate tolerance) أثناء النشاط البدني.

3. دعم صحة الكبد والأنظمة الأيضية

عصير البنجر يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات مثل البيتالينات (betalains) التي تحارب الالتهابات والإجهاد التأكسدي.