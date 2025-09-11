ما تأثير الوحدة على صحتك؟- مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

أشارت دراسة علمية حديثة إلى أن هناك تأثيرات غير متوقعة للشعور بالوحدة، لا تقتصر على الحالة النفسية فقط، بل تؤثر بشكل مباشر على الصحة الجسدية.

ووفقا لما نشرته مجلة "Scientific Reports"، حلل فريق بحث دولي بتحليل بيانات نفسية وطبية لأكثر من 250 ألف شخص من 139 دولة، بهدف استكشاف الآثار المتعددة للشعور بالوحدة.

وتوصل الباحثون إلى أن الوحدة لا تُفاقم فقط من تدهور الحالة النفسية، بل ترتبط أيضًا بشكل مباشر بزيادة الإحساس بالألم الجسدي، وفقا لموقع " لينتا.رو".

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من الوحدة بشكل مستمر يُبلغون عن ضعف معدلات الألم مقارنة بغيرهم، كما ترتفع لديهم المشكلات الصحية بنسبة 80٪، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالضائقة النفسية بنسبة 26٪.

وبيّن الباحثون أن 60٪ من العلاقة بين الشعور بالوحدة والألم الجسدي يعود إلى التوتر العاطفي، في حين تُشكل 19٪ من الحالات نتيجة لأمراض مزمنة، أما 14٪ ناجمة عن نقص الدعم النفسي من البيئة الاجتماعية المحيطة.

بالإضافة إلى، تأثير الوحدة على الصحة الجسدية كان أوضح لدى النساء مقارنة بالرجال، في حين لم تُظهر النتائج اختلافا كبيرا بين الفئات العمرية، كما لوحظ تفاوت في شدة العلاقة بين الوحدة والألم الجسدي بحسب الدول.