كوب من عصير الطماطم يوميًا.. 3 فوائد مذهلة لصحة الجسم

عصير الطماطم ليس فقط مشروبًا لذيذًا ومنعشًا، بل هو أيضًا كنز غذائي غني بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة.

يحتوي هذا العصير الطبيعي على مضادات أكسدة قوية مثل "الليكوبين" الذي يمنحه لونه الأحمر المميز، إلى جانب فيتامينات مثل C وA، ما يجعله واحدًا من أفضل المشروبات الطبيعية لصحة الجسم.

في هذا التقرير، نستعرض 3 فوائد رئيسية لتناول كوب واحد من عصير الطماطم يوميًا، وفق "Healthline ".

دعم صحة القلب وتقليل ضغط الدم

يُعتبر عصير الطماطم مصدرًا غنيًا بالليكوبين، وهو مضاد أكسدة يساعد على تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب.

الطماطم تحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن يلعب دورًا أساسيًا في خفض ضغط الدم المرتفع.

تشير دراسة نُشرت في Food Science & Nutrition إلى أن تناول عصير الطماطم غير المملح يوميًا ساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول لدى المشاركين.

تقوية جهاز المناعة بفضل فيتامين C ومضادات الأكسدة

عصير الطماطم مليء بفيتامين C، الذي يُعتبر من أقوى الداعمين لجهاز المناعة، إذ يساعد في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى.

إلى جانب ذلك، يحتوي العصير على مضادات أكسدة أخرى تساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو ما يدعم الجسم في الوقاية من الالتهابات المزمنة.

تحسين صحة البشرة ومحاربة علامات التقدم في السن

الليكوبين الموجود بوفرة في عصير الطماطم، بالإضافة إلى فيتامين A، لهما تأثير إيجابي على البشرة. يعملان على تقليل أضرار أشعة الشمس، وتعزيز إنتاج الكولاجين، مما يُقلل من ظهور التجاعيد ويحسّن مرونة الجلد.

وقد وجدت دراسة نُشرت في Journal of Dermatological Science أن تناول الطماطم أو عصيرها قد يساعد في تحسين لون البشرة وتقليل البقع الناتجة عن التعرض للشمس.