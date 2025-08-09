شاي الزنجبيل.. مشروب دافئ بفوائد مذهلة لصحة الجسم

يُعتبر شاي الزنجبيل من أقدم المشروبات العشبية التي اعتمدت عليها العديد من الثقافات حول العالم في الطب الشعبي.

ويُستخرج من جذر الزنجبيل الطازج أو المجفف، ويُعرف بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات، بالإضافة إلى تأثيره الفعّال على الجهاز الهضمي والمناعي.

في هذا التقرير نستعرض أبرز فوائد شرب شاي الزنجبيل على صحة الجسم، وفق ما ورد في"Healthline".

يخفف من اضطرابات الجهاز الهضمي

يُعرف الزنجبيل بقدرته على تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم إذ يساعد في تقليل الانتفاخ، وتخفيف الغازات، ويدعم حركة الأمعاء بشكل منتظم.

كما يُستخدم منذ القدم كعلاج طبيعي للغثيان، خاصة المرتبط بالحمل أو العلاج الكيميائي أو دوار الحركة.

يقلل من الالتهابات في الجسم

الزنجبيل يحتوي على مركبات تُعرف باسم "جينجيرول"، وهي مضادات طبيعية للالتهابات.

يساعد شاي الزنجبيل على تقليل التورم والآلام المرتبطة ببعض الحالات مثل التهاب المفاصل، والتهاب العضلات بعد ممارسة الرياضة.

يقوي المناعة ويساعد في مقاومة الأمراض

تناول شاي الزنجبيل بانتظام يمكن أن يعزز مناعة الجسم، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات.

كما قد يساعد في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، خاصة عند تناوله دافئًا مع الليمون والعسل.

يدعم صحة القلب ويقلل ضغط الدم

الزنجبيل قد يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما ينعكس إيجابًا على صحة القلب.