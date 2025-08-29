علاج مجاني.. 10 فوائد غير متوقعة لرياضة المشي

كتبت- شيماء مرسي

المشي عادة بسيطة ومجانية، لكنها تحمل تأثيرًا مذهلًا على صحة الجسد والعقل، إذ يمكن أن تسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز جودة الحياة بشكل عام.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم فوائد المشي للقلب والدورة الدموية والدماغ، وفقا لموقع "هيلث".

المشي والقلب

يعد المشي وسيلة فعالة لتقوية القلب وخفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية وخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

المشي والتوتر والقلق

يساعد المشي على تنظيم إنتاج هرمون الكورتيزول "هرمون التوتر" مع زيادة إنتاج الإندورفين، وهو محسن طبيعي للمزاج في الجسم، ويمكن أيضا للمشي أن يهدئ الأعصاب ويقلل مشاعر القلق.

المشي والوظائف الإدراكية

قد يحسن المشي الوظائف الإدراكية من خلال زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يدعم نمو خلايا دماغية جديدة وتحسين الذاكرة واتخاذ القرارات وتعزيز مهارات حل المشكلات.

فوائد أخرى لـ المشي

-الحفاظ على وزن صحي.

-تقوية العظام والمفاصل.

-زيادة معدل الأيض.

-الوقاية من السرطان.

-تنظيم مستويات السكر في الدم.

-تحسين حساسية الأنسولين.

-تقوية جهاز المناعة.

-تقليل الالتهابات.

