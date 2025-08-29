6 أطعمة ومشروبات احذر تناولها قد تدمر كليتيك

يؤدي الكليتان دورًا حيويًا في الجسم، حيث يعملان على تصفية الدم من السموم والفضلات، والحفاظ على توازن السوائل والأملاح وللحفاظ على صحتهما، من الضروري الانتباه إلى ما نأكله ونشربه.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، healthline، إليك 6 أطعمة ومشروبات احذر تناولها لأنها قد تدمر كليتيك

المشروبات الغازية والمشروبات السكرية

تحتوي المشروبات الغازية، خاصة الداكنة منها، على كميات عالية من السكر المضاف وحمض الفوسفوريك، الذي يسبب إجهادًا كبيرًا على الكلى. وقد أظهرت الدراسات أن الإفراط في تناول هذه المشروبات يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى والفشل الكلوي.

الأطعمة المصنعة والمعلبة

تحتوي معظم الأطعمة المصنعة، مثل الوجبات السريعة واللحوم المصنعة (اللانشون، البسطرمة)، والأطعمة المعلبة، على كميات هائلة من الصوديوم والمواد الحافظة. يعمل الصوديوم الزائد على رفع ضغط الدم، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الكلى ويؤدي إلى تلفها مع مرور الوقت.

الوجبات عالية البروتين

على الرغم من أن البروتين ضروري للجسم، إلا أن الإفراط في تناوله، خاصة من المصادر الحيوانية، يضع عبئًا كبيرًا على الكلى. عند هضم البروتين، تنتج فضلات يجب على الكلى تصفيتها. تناول كميات مفرطة منه يمكن أن يسرع من تدهور وظائف الكلى، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لمشاكل صحية في الكلى.

الأطعمة والمشروبات الغنية بالبوتاسيوم

في حالة وجود ضعف في وظائف الكلى، يصبح من الصعب عليها إزالة البوتاسيوم الزائد من الدم. تراكم البوتاسيوم يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة في القلب. تشمل الأطعمة والمشروبات الغنية بالبوتاسيوم: الموز، والبرتقال، والفواكه المجففة، والبطاطا، والأفوكادو.

الأطعمة والمشروبات الغنية بالفسفور

الفسفور معدن ضروري لصحة العظام، لكن إذا كانت الكلى لا تعمل بكفاءة، فإنه يتراكم في الدم، مما يسحب الكالسيوم من العظام ويجعلها هشة وضعيفة. توجد كميات كبيرة من الفسفور في المكسرات، ومنتجات الألبان، والمشروبات الغازية الداكنة، واللحوم المصنعة.

الملح (الصوديوم)

يعد الملح العدو الأول للكلى. الإفراط في تناول الصوديوم يزيد من احتباس السوائل في الجسم ويرفع ضغط الدم، مما يضعف وظائف الكلى بشكل تدريجي ويجعلها أكثر عرضة للتلف. من الأفضل تجنب الأطعمة المالحة مثل المخللات، والوجبات الخفيفة المملحة، والصلصات الجاهزة.

