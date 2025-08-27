احرص عليه.. 5 فوائد صحية مذهلة للرمان

الرمان فاكهة ذات مذاق مميز، من الأغذية الغنية بالعناصر المفيدة للصحة يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تدعم الجسم بطرق متعددة.

في هذا التقرير، نعرض 5 فوائد صحية للرمان وفقًا لما ذكره موقع Healthline.

1. غني بالمواد المغذية الأساسية

الرمان منخفض السعرات لكن غني بالألياف والفيتامينات والمعادن — مثل فيتامين C، حمض الفولات، المغنيسيوم، الفوسفور، والبوتاسيوم.

2. غني بمضادات الأكسدة القوية

يحتوي على مركبات مثل الـ punicalagins، الأنثوسيانين (anthocyanins)، والتانينات القابلة للتحلل. هذه المركبات تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

3. قد يساعد في تقليل الالتهاب ومكافحة السرطان

تمتلك الرمان خصائص مضادة للالتهاب، ويشير البحث إلى أن مركباته يمكن أن تسهم في مكافحة الالتهاب المزمن المرتبط بأمراض متعددة. كما أظهرت دراسات مختبرية فعالية في إبطاء نمو الأورام، مثل سرطان الكبد والبروستات.

4. يدعم صحة القلب والدورة الدموية

يساهم محتوى الرمان من مضادات الأكسدة (مثل الأنثوسيانين والتانينات) في تحسين صحة الأوعية الدموية، خفض ضغط الدم، ولتقوية القلب بشكل عام.

كما أن الرمان يُعزز تدفق الدم ويُستخدم كمُوسع للأوعية الدموية، مما يدعم تأدية العضلات ووصول الأكسجين إليها.

5. يعزز صحة المثانة والذهن

الفواكه الموجودة مثل الرمان قد تقلل من تشكل حصوات الكلى، وتقوي صحة الجهاز البولي. وفيما يخص الدماغ، فإن مركبات ellagitannins الموجودة فيه قد توفر حماية عصبية، مما يساعد في الوقاية من أمراض مثل الزهايمر وباركنسون.