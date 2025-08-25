تخفض الكوليسترول.. 5 مشروبات تعزز الدورة الدموية وتقوي القلب

الحفاظ على الدورة الدموية الجيدة ضروري للصحة العامة وقوة القلب، إذ أن ضعفها قد يسبب أعراضًا مثل التعب وبرودة اليدين والقدمين، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة.

وبحسب timesofindia، تساعد خمسة مشروبات على تقليل الالتهابات، وتحسين وظائف الأوعية الدموية، إذ يضمن تدفق الدم الفعال وصول الأكسجين والمغذيات إلى جميع أجزاء الجسم، ما يعزز الطاقة ووظائف الدماغ، كما يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والمضاعفات المرتبطة بها.

شاي الكركم والزنجبيل

يشتهر الكركم والزنجبيل بخصائصهما المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، يساعد هذا المزيج الفعال على تقليل تخثر الدم، وخفض الكوليسترول، وتحسين صحة الشرايين، يحتوي الكركم على الكركمين، الذي يعزز إنتاج أكسيد النيتريك، ما يساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء وتحسين الدورة الدموية.

عصير البنجر

البنجر غني بالنترات، التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، يساعد أكسيد النيتريك على توسيع الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وتحسين تدفقه، اشرب عصير البنجر الطازج أو امزجه مع عصير الجزر والزنجبيل لتعزيز صحة القلب.

مشروب القرفة والعسل

تحسن القرفة حساسية الأنسولين، وتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يقلل من خطر تلف الأوعية الدموية المرتبط بالسكري، كما أنها تحسن صحة الأوعية الدموية.

شاي الزنجبيل والليمون

الزنجبيل مميع طبيعي للدم ومضاد للالتهابات، يعزز الدورة الدموية، أما الليمون، فيضيف فيتامين سي، معززًا المناعة، ويساعد على تنقية الدم.

شاي الأشواجاندا والريحان

الأشواجاندا، وهو مادة مكيفة، يقلل من الالتهاب الناجم عن التوتر، وهو عامل خطر لضعف الدورة الدموية وأمراض القلب، بينما يعتبر الريحان مفيدًا في تحسين ضغط الدم ووظائف القلب، ويساعد هذا المزيج على تنظيم ضغط الدم وتقليل القلق وتحسين صحة القلب بشكل عام.

نصائح إضافية لتحسين الدورة الدموية بشكل طبيعي

حافظ على رطوبة جسمك للحفاظ على تدفق الدم بسلاسة.

مارس الرياضة بانتظام لتقوية القلب والأوعية الدموية.

حافظ على نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

تجنب التدخين.