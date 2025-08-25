مدعوم بالذكاء الاصطناعي.. ما هو نظام سيجنوس لمراقبة الجلوكوز؟

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية نظام "سيجنوس" لمراقبة الجلوكوز، دون وصفة طبية، وهو نظام يدمج مستشعر الجلوكوز الحيوي مع منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعرض كيفية تأثير الطعام والنشاط والتوتر والنوم على الجسم في الوقت الفعلي.

ويمكّن هذا النظام الأشخاص من مراقبة آنية، واتخاذ قرارات صحية شخصية مبنية على علم الأحياء، وتشمل الميزات الرئيسية لنظام المراقبة توجيها أيضياً شخصياً يستخدم إشارات الجسم، ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة المستخدمين على تحسين نومهم وإدارة الوزن، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وبحسب "هيلث داي"، يترجم النظام تقلبات الجلوكوز في الوقت الفعلي إلى توصيات بسيطة وشخصية لعادات يومية صحية، ويتتبع ويربط الاستجابات للوجبات وممارسة الرياضة والنوم والتوتر.

ويتيح نظام "سيجنوس" للناس التحكم في صحتهم ووزنهم بطريقة غير مسبوقة، ويمكن تحميله على الهاتف الذكي، بينما يتم لصق المستشعر على الجلد لمراقبة الجلوكوز، وإرسال البيانات للتطبيق.