هل تؤثر عادات النوم السيئة على صحة المراهقين العقلية؟

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من من جامعة وارويك في المملكة المتحدة عن عن وجود ارتباط مقلق بين أنماط النوم السيئة وزيادة خطر إيذاء النفس بين المراهقين.

وأظهرت الدراسة أن ما يصل إلى 70% من المراهقين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 10 آلاف مراهق في الـ 14 من العمر، شاركوا في دراسة صحية طويلة الأمد لسكان المملكة المتحدة المولودين بين عامي 2000 و2002، وفقا لموقع "هيلث داي".

ومع أن هذه العلاقة بين نقص النوم وإيذاء النفس غير مواتية بشكل واضح، إلا أن إحدى النتائج الإيجابية لهذا البحث هي أن النوم عامل خطر قابل للتعديل يمكننا بالفعل اتخاذ إجراء حياله".

كما إن قلة النوم قد تؤثر على اندفاع المراهقين وقدرتهم على اتخاذ قرارات صائبة. كما قد تعيق قلة النوم قدرتهم على التعامل مع الاكتئاب أو القلق، وتزيد من احتمالية نظرتهم السلبية لحياتهم.

اقرأ أيضا:

تظهر على أصابعك- 3 علامات تخبرك بأن كبدك مريض.. أعراض أمراض الكبد على الأصابع

هل يمكن وضع الفازلين على الوجه؟.. إليك الفوائد والأضرار

كيف يؤثر فنجان القهوة الصباحي على مزاجك؟

لماذا يصعب على البعض مسامحة أنفسهم؟

أعراض خطيرة تكشف الإصابة بالسرطان.. انتبه