هل تؤثر عادات النوم السيئة على صحة المراهقين العقلية؟

07:00 ص الأحد 24 أغسطس 2025

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من من جامعة وارويك في المملكة المتحدة عن عن وجود ارتباط مقلق بين أنماط النوم السيئة وزيادة خطر إيذاء النفس بين المراهقين.

وأظهرت الدراسة أن ما يصل إلى 70% من المراهقين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 10 آلاف مراهق في الـ 14 من العمر، شاركوا في دراسة صحية طويلة الأمد لسكان المملكة المتحدة المولودين بين عامي 2000 و2002، وفقا لموقع "هيلث داي".

ومع أن هذه العلاقة بين نقص النوم وإيذاء النفس غير مواتية بشكل واضح، إلا أن إحدى النتائج الإيجابية لهذا البحث هي أن النوم عامل خطر قابل للتعديل يمكننا بالفعل اتخاذ إجراء حياله".

كما إن قلة النوم قد تؤثر على اندفاع المراهقين وقدرتهم على اتخاذ قرارات صائبة. كما قد تعيق قلة النوم قدرتهم على التعامل مع الاكتئاب أو القلق، وتزيد من احتمالية نظرتهم السلبية لحياتهم.

