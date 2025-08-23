5 أطعمة تعزز من صحة القلب

القلب المحرك الأساسي للجسم، والحفاظ على صحته أمر ضروري للوقاية من أمراض القلب والشرايين، التي تُعد من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا حول العالم.

ولعلّ النظام الغذائي هو أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير على صحة القلب، إذ يمكن لبعض الأطعمة أن تُساهم في خفض ضغط الدم، تقليل الكوليسترول، والحد من الالتهابات.

فيما يلي 5 أطعمة طبيعية تساعد على دعم صحة القلب وفق لما جاء في موقع "هيلث لاين".

الأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل والسردين)

غنية بأحماض أوميجا-3 الدهنية التي تُقلل من خطر اضطرابات القلب، وتساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية والالتهابات.

الشوفان

يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في تقليل الكوليسترول الضار (LDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

الأفوكادو

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار ورفع الجيد (HDL)، إلى جانب احتوائه على البوتاسيوم المفيد لتنظيم ضغط الدم.

التوت (مثل الفراولة والتوت الأزرق)

يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الأنثوسيانين، التي تحمي القلب من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وتُعزز صحة الأوعية الدموية.

المكسرات (خصوصًا الجوز واللوز)

مليئة بالدهون الصحية، الألياف، والمغنيسيوم، وتساعد في تحسين مرونة الشرايين، وخفض مستويات الكوليسترول والضغط.