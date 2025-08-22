تناول هذه المشروبات ترفع الكوليسترول بشكل مضاعف

في الوقت الذي يركز فيه الكثيرون على الأطعمة التي ترفع الكوليسترول، يغفلون أن بعض المشروبات قد تكون مساهمًا رئيسيًا في هذه المشكلة، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

المشروبات السكرية والغازية

المشروبات الغازية والعصائر المعلبة ومشروبات الطاقة غنية بالسكر المضاف، وخاصة الفركتوز. يساهم تناول هذه المشروبات في ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وهو ما يرتبط بزيادة الكوليسترول الضار (LDL) وانخفاض الكوليسترول الجيد (HDL).

القهوة غير المفلترة

تحتوي القهوة غير المفلترة (مثل القهوة التركية والقهوة الإسبريسو) على مركب يسمى "الكافيستول" (Cafestol). هذا المركب يرفع مستويات الكوليسترول في الدم، لذا يفضل لمرضى الكوليسترول المرتفع تناول القهوة المفلترة التي يتم تحضيرها باستخدام فلتر ورقي، لأنه يزيل هذا المركب.

المشروبات المحتوية على الحليب كامل الدسم

المشروبات التي تحتوي على حليب كامل الدسم أو الكريمة أو الآيس كريم تساهم في زيادة الكوليسترول الضار، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

مشروبات الألبان المخفوقة (الميلك شيك)

المشروبات التي تُصنع من الحليب كامل الدسم والآيس كريم والكريمة المخفوقة تحتوي على كمية هائلة من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية، مما يرفع الكوليسترول بشكل كبير.

المشروبات التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل

على الرغم من أن زيت جوز الهند يُسوّق أحيانًا على أنه صحي، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي ترفع الكوليسترول. لذا، يُنصح بتجنب المشروبات التي تحتوي عليه.

نصائح لتجنب ارتفاع الكوليسترول

استبدل المشروبات السكرية بالماء: الماء هو أفضل خيار لترطيب الجسم دون أي آثار جانبية.

اختر بدائل صحي

تناول المشروبات الخالية من السكر، واستبدل الحليب كامل الدسم بمنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم.

تجنب المشروبات المصنعة

اختر العصائر الطبيعية الطازجة بدلاً من المعلبة التي تحتوي على سكر ومواد حافظة.

الاعتدال في كل شيء

حتى المشروبات الصحية قد تسبب مشاكل عند الإفراط في تناولها.

