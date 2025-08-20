7 أطعمة صيفية تهدئ المعدة وتحسن الهضم في أيام الحر

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تزداد أهمية العناية بصحة الجهاز الهضمي، خصوصا في مواجهة مشكلات مثل الانتفاخ، الإمساك، واضطرابات المعدة.

ولحسن الحظ، يقدم لنا الصيف مجموعة من الأطعمة الطبيعية الغنية بالألياف، والماء، والإنزيمات، التي تدعم توازن الأمعاء وتساعد على الهضم بكفاءة أعلى.

وفقا لموقع Food Network، فإن دمج هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يحسن امتصاص العناصر الغذائية، ويهدئ المعدة، ويعزز صحة الأمعاء بشكل عام.

إليك أبرز الأطعمة الصيفية المفيدة للهضم:

1. الخيار

الخيار يحتوي على أكثر من 95٪ ماء، بالإضافة إلى ألياف قابلة للذوبان تساهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، تناوله يوميا يعزز الترطيب ويخفف من حموضة الجهاز الهضمي.

2. الزبادي

يحتوي الزبادي على سلالات مفيدة من البكتيريا مثل اللاكتوباسيلس، التي تعمل على تقليل الانتفاخ، تحسين الهضم، وتحفيز امتصاص المغذيات، يفضل تناوله كوجبة خفيفة أو مع إضافات مثل الكمون لتعزيز فوائده.

3. البابايا

غنية بإنزيم "بابين"، تساعد البابايا في تسريع هضم البروتينات وتخفيف الإمساك والانتفاخ، تناولها صباحا على معدة فارغة يعطي نتائج ملحوظة خلال أيام قليلة.

4. النعناع

النعناع معروف بخصائصه في تخفيف التقلصات والغازات، خاصة لدى المصابين بالقولون العصبي، استخدامه طازجا في المشروبات أو السلطات يخفف الانزعاج الهضمي بسرعة وفعالية.

5. البطيخ

إلى جانب كونه مرطبا مثاليا، يحتوي البطيخ على ألياف تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن توازن الفلورا المعوية ويقلل الالتهابات.

6. المورينجا

المورينجا تعد من النباتات الخارقة في دعم الهضم ومكافحة التهابات الأمعاء، تناولها على شكل مسحوق أو شاي يعزز صحة الجهاز الهضمي ويحسن البيئة الميكروبية في الأمعاء.

7. مشروبات طبيعية داعمة

لتعزيز فوائد هذه الأطعمة، ينصح بتناول مشروبات مثل ماء الخيار، شاي النعناع، أو عصائر الفواكه الطبيعية بدون سكر، هذه المشروبات تدعم الترطيب وتخفف من الحموضة.